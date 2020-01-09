Çekirdekten yetişiyorlar

Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan Üretici Kadın Kooperatifi, çocukların kişisel yeteneklerini ve el becerilerinin geliştirmek için çalışma başlattı. Belediyenin Nar Çiçekleri Anaokulu Öğrencilerine hamur işi eğitimi verildi. Minik öğrenciler kendi yaptıkları poğaçaları afiyetle yedi.

Çekirdekten yetişiyorlar
09 Ocak 2020 Perşembe 14:02

Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi tarafından Yaşar Kemal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya, anaokuluna devam eden 4 yaş grubu 18 öğrenci katıldı. Baştan sona hamur yapımını öğrenen minikler, kendi hazırladıkları poğaçaları pişirdi ve öğretmenleriyle birlikte yedi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ve Nar Çiçekleri Anaokulumuz güzel bir işbirliği yaptı. Çocuklarımızın hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak gelişimlerine farklı bir açıdan katkı sunduk. Eğitsel çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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