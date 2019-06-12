Cemal Bekle, İstanbul'da Romanlardan destek istedi

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Cemal Bekle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da gece gündüz demeden Roman mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Romanların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde kanaat önderleri, dernek başkanları, STK temsilcileri ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Cemal Bekle, yaptığı ziyaretlerde 23 Haziran'ın önemine değindi. Bekle, bayram süresince de eşi Ayşe Bekle ile birlikte İstanbul'da vatandaşlarla bayramlaştı. Milletvekili Bekle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

"Yıldırım en doğru isim"

İstanbul'da Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde iftar ve sahur programlarına katılan Bekle, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Cemal Bekle, bayram süresince de ziyaretlerini aralıksız sürdürdü. Binali Yıldırım'ın İstanbul için en doğru isim olduğunu dile getiren Bekle, "Binali Yıldırım, siyasi tecrübesiyle, yaptığı çalışmalar ve dev yatırımlarla kendisini ispatlamış bir devlet adamıdır. Binali Bey, hizmet kalitesi ve samimiyetiyle öne çıkıyor. Yine İstanbul'da mega projeleri hayata geçirecek isim kendisidir. Roman vatandaşlarımız tüm Türkiye'de seçimlerde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Roman kardeşlerimizin bu seçimde de tüm yüreğiyle partimize destek vereceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Halk iradesi

Cemal Bekle, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlara gönülden teşekkürlerini iletti. Bekle, "Yaptığımız ziyaretler sonrasında görünen o ki İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz 23 Haziran'da iradelerini net bir şekilde ortaya koyacak ve Sayın Binali Yıldırım'ı seçecektir. Bizim için vakit, İstanbul vaktidir. 23 Haziran'dan sonra da gönül belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği sürdüreceğiz. Tevazu içinde, samimiyetle, gayretle milletimize hizmet edeceğiz. İstanbul, Binali Yıldırım ile şahlanışına devam edecek. 23 Haziran'da Binali Yıldırım kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.