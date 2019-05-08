Cemil Tugay, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) tarafından bu yıl üçüncüsünü düzenlenen 'Anneler Günü Şenliği'ne konuk oldu. Sasalı'da gerçekleştirilen organizasyonda koruyucu aileler ve çocuklarla buluşan Başkan Tugay "Bu sistemin bir parçası olan herkesi kutluyorum. Hiçbir çocuk sevgisiz kalmamalı" dedi.

Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile birlikte katıldığı organizasyonda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çoban, Şube Müdürü Hasan Özdemir, koruyucu aileler, sevgi evi ve yuvalardan gelen çocuklar, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte yaklaşık 400 kişi bir araya geldi. Çocuklar şenlikte Mavi Çocuk Tiyatrosu'nun oyunları ve İzmir Lindy Hop Derneği gönüllülerinin dans etkinliğiyle eğlenceli saatler geçirirken, Tema Vakfı İzmir İl Temsilciliği ekibi de çocuklarla birlikte 80 ağaç tohumu ekti. Şenliğe katılan tüm kadınlara İZKAD gönüllülerinin ördüğü anahtarlıklar hediye edildi.

Dayanışmanın gücü

İzmir ve çevresindeki birçok koruyucu aileyi ve çocukları buluşturarak dayanışmanın ve birlikte olmanın gücünü bir kez daha ortaya koymak istediklerini ifade eden İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Naciye Güven, "Birlikte yol almanın, çocukların yüzünde bir gülümseme yaratabilmenin mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.

Hedef 450 aile

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da koruyucu ailelik sisteminin daha yaygın hale gelmesi gerektiğini belirterek "Koruyucu aile kavramına ilişkin toplumumuzda farkındalık geliştirmeli, yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Biz bu işin parçası olmaya hazırız. Hiçbir çocuğumuz sevgisiz kalmamalı" diye konuştu.

Şube Müdürü Hasan Özdemir de 400 koruyucu ailenin olduğu İzmir'de hedeflerinin bu sayıyı 450'ye çıkarmak olduğunu belirtti.