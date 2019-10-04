Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Çeşme açıklarında geçen salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik korveti, saat 22.00 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan göçmenleri tespit etti. Karaada açıklarında durdurulan lastik bottaki 35'i Afganistan ve 7'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı. Göçmenlerin 20'sinin erkek, 10'nunun kadın ve 12'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Aynı gün saat 22.20'de gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Gerence Körfezi açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu 18'i erkek, 15'i kadın ve 10'u çocuk olan toplam 43 göçmen yakalandı. Ayrıca bottaki 2 Türk ve 1 Afgan organizatör gözaltına alındı.

Yine aynı gün saat 23.30'da gelen ihbarla ekipler, Çeşme ilçesi Çelebi Adası açıklarında fiber tekneyle bir grup mültecinin Yunan adalarına geçmeye kalkıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber teknede 10'u Suriye ve 1'i Filistin uyruklu toplam 11 göçmen yakalandı. Göçmenlerin 4'ünün erkek, 4'ünün kadın ve 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Son olarak geçen çarşamba günü Çeşme ilçesi Top Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, fiber tekneyle yasa dışı geçiş yapan bir grup göçmeni saat 07.12'de tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde fiber teknede tamamı Suriye uyruklu 3'ü erkek, 5'i kadın ve 7'si çocuk olan 15 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı. Dört ayrı olayda yakalanan toplam 111 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, 5 organizatör ise güvenlik güçlerine teslim edildi.



