ÖLDÜ SANIYORLARDI AMA...
ÖLDÜ SANIYORLARDI AMA...
0
GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ
GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ
0
MUSTAFA SANDAL HAKİM KARŞISINDA
MUSTAFA SANDAL HAKİM KARŞISINDA
0
BULAŞIK MAKİNESİNDE UYURKEN BULUNDU
BULAŞIK MAKİNESİNDE UYURKEN BULUNDU
0

Çeşme açıklarında lastik bot battı: 3 kişi öldü!

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

Çeşme açıklarında lastik bot battı: 3 kişi öldü!
19 Mart 2021 Cuma 11:06

Çeşme'den denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. 

Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 

İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #deniz ölüm #ölüm #kaçak göçmen #çeşme #izmir
Önceki Haber
Karşıyaka Belediyesi hafriyat firması temsilcileri ile görüştü
Sonraki Haber
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Başkan Soyer, doğa ile uyumlu yol haritasını açıkladı
Başkan Soyer, doğa ile uyumlu yol haritasını açıkladı
0
İzmir'de temiz körfez için önemli adım
İzmir'de temiz körfez için önemli adım
0
60 milyon TL'ye yapılan stat, 1 yıldır hiç kullanılmadı
60 milyon TL'ye yapılan stat, 1 yıldır hiç kullanılmadı
0
Tınaztepe Üniversitesi personel alımı
Tınaztepe Üniversitesi personel alımı
0
Karşıyaka Belediyesi hafriyat firması temsilcileri ile görüştü
Karşıyaka Belediyesi hafriyat firması temsilcileri ile görüştü
0
Başkan Çalkaya şehit ailelerini ziyaret etti
Başkan Çalkaya şehit ailelerini ziyaret etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.