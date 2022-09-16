EMEL SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPÜNCE...
EMEL SAYIN'I GÖĞSÜNDEN ÖPÜNCE...
0
KARŞIYAKA'DA PEDALA BASACAKLAR
KARŞIYAKA'DA PEDALA BASACAKLAR
0
KİTAP FİYATLARINA TEPKİ!
KİTAP FİYATLARINA TEPKİ!
0
50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ
50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ
0

Çeşme açıklarında tekne battı: 5 göçmen öldü!

Çeşme açıklarında tekne battı: 5 göçmen öldü!
16 Eylül 2022 Cuma 16:07

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik unsurları tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Uçburun sahili açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #kaçak göçmen
Önceki Haber
Doğum gününü kutlayan Buse, ertesi gün ölü bulundu!
Sonraki Haber
Cumhuriyet savcısı intihar etti!
Türkiye'de bir ilk! İzmir'de açıldı!
Türkiye'de bir ilk! İzmir'de açıldı!
0
Kaybolduktan bir gün sonra hastanede ölen Sinem, tecavüze uğradığını söylemiş!
Kaybolduktan bir gün sonra hastanede ölen Sinem, tecavüze uğradığını söylemiş!
0
Süslü Kadınlar Karşıyaka'da pedala basacak
Süslü Kadınlar Karşıyaka'da pedala basacak
0
Halk Konut’ta üçüncü etap başlıyor!
Halk Konut’ta üçüncü etap başlıyor!
0
İnciraltı Kent Ormanı için temizlik hareketi
İnciraltı Kent Ormanı için temizlik hareketi
0
İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu
İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.