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Çeşme bayrama hazır! Yine milyonları ağırlayacak

Denizi, rüzgârı ve plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan yeryüzündeki cennet Çeşme Kurban Bayramı’na hazır. Bayramda bir milyondan fazla turisti ağırlamaya hazırlanan Çeşme’de tüm personeli ile gece gündüz sahada olacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bayrama hazırız” dedi

Çeşme bayrama hazır! Yine milyonları ağırlayacak
08 Temmuz 2022 Cuma 12:00

Pandemi sonrasında normalleşen hayat koşullarının ardından milyonların bayram tatilini tercihini yine Çeşme’de geçireceğini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Yeryüzündeki cennet Çeşme’ye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yazın en güzel anlarını yaşayacağınız ilçemizde denizimizle, güneşimizle, eğlencemizle sizleri ağırlamaya hazırız. Plajlarımızla, yenilenen Cumhuriyet meydanımızla, festivallerimizle, Alaçatı’nın begonvil dolu sokaklarıyla yurtiçinden ve yurtdışından gelecek milyonları ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

“Tüm kadromuzla gece gündüz sahadayız”

İlçedeki tüm plajlarda temizlik çalışmalarının yapılarak, can kurtaran sayılarının arttırıldığını belirten Oran, sahada görevli personel sayısının arttırıldığını ve ilçedeki tüm kavşaklarda, park ve bahçelerde peyzaj düzenlemelerin tamamlandığını söyleyerek, “Okulların kapanmasıyla sezon yoğunluğumuz başladı. 9 günlük bayram tatilinde Çeşme’yi tercih edecek vatandaşlarımızın güzel bir tatil geçirmeleri için tüm kadromuzla gece gündüz mesai yaparak sahada olacağız. Biz bu bayramda da milyonları ağırlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

Etiketler; #çeşme #kurban bayramı #kabalık #deniz
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