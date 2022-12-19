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Çeşme Belediyesi açıkladı! İkametini Çeşme'ye aldırana...

Çeşme Belediyesi açıkladı! İkametini Çeşme'ye aldırana...
19 Aralık 2022 Pazartesi 12:09

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bir süredir başlattığı "Adresim Çeşme" kampanyası kapsamında Çeşmekart uygulamasını hayata geçirdi. Birinci adresi Çeşme'de olanlara büyük ayrıcalık tanınan Çeşmekart'a kısa sürede yüzlerce kişi başvurdu.

Çeşme'de yaşayanlara büyük avantaj sağlayan Çeşmekart ile, vatandaşlar belediyeye ait sosyal tesislerden indirimli, belediye hizmetlerinden ve kültür sanat etkinliklerinden ise öncelikli, belediyeye ait otoparklardan ve spor tesislerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bu uygulama ile Çeşme'de yaşayan vatandaşlarımız Çeşmeli olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Kısa sürede ciddi bir başvuru oldu, haydi Çeşme Ailem, sen de birinci ikametini Çeşme'ye taşı, Çeşmekart'lı ol!" dedi.

Yüzlerce kişi başvurdu

Sadece birinci ikametleri Çeşme'de olan vatandaşların faydalanabileceği Çeşmekart uygulaması çok kısa süre önce hayata geçmesine rağmen yüzlerce başvuru yapıldı. Çeşme Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan öncelikli olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar bu uygulamayı çok beğendiklerini belirtti.

Nasıl Çeşmekart sahibi olabilirim?

Çeşmekart sahibi olmak isteyen vatandaşlar Çeşme Belediyesi uygulamasını indirirek, Çeşmekart üyelik başvurusu yapabilir, ya da https://www.cesme.bel.tr sitesinden Çeşmekart Başvuru İşlemlerine tıklayarak Çeşmekart sahibi olabilecekler.

Etiketler; #izmir #çeşme #çeşme kart #haber
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