Çeşme'de 29 Ekim, Suavi ile kutlandı

Büyük Zafer'in 99. yılı Çeşme'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kenti saran bayram coşkusu Usta Sanatçı Suavi konseri ile zirveye çıktı. Başkan Oran, "Biz böyle yan yana dimdik durarak yedi düvele diz çöktürdük. Biz böyle kol kola ilmek ilmek, kocaman bir cumhuriyet tarihi inşa ettik" dedi

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü, Çeşme'de büyük gurur ve heyecanla kutlandı. Kenti saran bayram coşkusu Fener Alayı ve Cumhuriyet Konseri ile zirveye çıktı.

Çeşme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar Adliye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren 29 Ekim Kortej Yürüyüşü ile devam etti. Akşamında ise Musalla Mahallesi'ndeki 16 Eylül Parkı önünden Cumhuriyet Meydanı'na devam eden Fener Alayı'na vatandanlar da ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik etti.

Suavi Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Suavi konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. En sevilen şarkılarını Çeşmeliler için seslendiren Suavi izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz"

Cumhuriyet konserinde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran "Çeşme'nin ışıldayan yüzleri, cumhuriyet sevdalısı yürekleri böyle yan yana, omuz omuza, o kadar güzelsiniz, öyle büyüleyici, öyle güçlüsünüz ki... İşte bu büyüleyici güç esarete teslim olmayan güç. Biz böyle yan yana dimdik durarak yedi düvele diz çöktürdük. Biz böyle kol kola ilmek ilmek, kocaman bir cumhuriyet tarihi inşa ettik. Bugün işine gelmediği için ya da aklı yetmediği için dilimize, kültürümüze, Mustafa Kemal'e ve onun devrimlerine dil uzatanlar var. Elbette onlara söylenecek sözümüz, verilecek çok cevabımız var. Ama bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Biz; Ulu önderimize, o sarı saçlı mavi gözlü deve daha ilkokul sıralarında bir söz verdik. Açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize and içtik" diye konuştu.



"Yaşasın laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!"

Gençlere seslenen Oran, "Sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal "İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek bu cumhuriyeti sizlere emanet etti. Sizler; zamanın ruhunu yakalayamayan köhne akıllarla, özgürlüğünüze prangalar vurmak isteyenlerle vakit harcamayın. Düşünmekten, söylemekten, üretmekten korkmayın. Bilginizle, kültürünüzle, emeğinizle ışıldayın.

Siz ışıldayın ki gelecek aydınlansın. Siz ışıldayın ki; yarınımızda umut çiçekleri açsın.

Dünya var oldukça, yaşasın laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti" dedi.