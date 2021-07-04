Çeşme'de 30 yıl sonra bir ilk!

Karakılçık buğdayı ve sakızın ardından 30 yıl aradan sonra ilk kez anason üretimine başlayarak, hasada katılan Başkan Oran, "Büyük başkanımız Tunç Soyer'in de dediği gibi; 'Başka bir tarım mümkün' dedi

Çeşme Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş anason üretimine yeniden başladı. Karakılçık, sakız gibi yerel değerlerine sahip çıkarak, onları yeniden üretime kazandıran Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın üreticiye piyasasının üstünde alım garantisi sözü vererek dağıttığı tohumlar yeşerdi.

Ülkemizde ortalama verim dekarı 70 kilogram olan anason bitkisinin hasadından dekardan 100 kg ürün alınması beklendiğini belirten Oran, Çeşme'nin verimli topraklarında artık anason yetişeceğini dile getirdi.

Piyasanın üstünde alım garantisi sözü

Kokusuyla gelen bereket olan anasonun hasadına katılan Oran, "Anason bitkisinin yöremizde alternatif olarak potansiyeli var. Üreticilerimize yeni pazar imkanı da sağladığımız anason tohumlarını çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Piyasanın üstünde alım garantisi sözü verdiğimiz üreticimizle birlikte anason hasadımıza başladık. Bereketli olsun" diye konuştu.

"Başka bir tarım mümkün"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tarım politikaları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Oran, "Büyük başkanımız Tunç Soyer'in de dediği gibi 'Başka bir tarım mümkün' sözlerini kullandı. Anasonun susuz ve denize yakın yerlerde kuru tarımla yetiştirildiğinin de altını çizen Oran, "Çeşme anasonu sahneye geri döndü, taklitlerinden sakınınız" dedi.

Üreticinin yüzü gülüyor

Karakılçık buğdayı, sakız, enginar gibi ürünlerin belediye desteğiyle üretilip, alım garantisi vermesinden mutluluk duyan üreticiler, "Belediyemiz hem ücretsiz tohum dağıttı, hem de piyasasının üstünde alım garantisi verdi. Tarladan Sofraya Üretici Pazarı gibi bir çok projesi ile bizlerin yanında olan başkanımıza ve belediyemize teşekkür ederiz" dedi.