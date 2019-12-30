Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı
30 Aralık 2019 Pazartesi 11:52

Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü saat 08.33'te gelen ihbar üzerine Alaçatı Mahallesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye giderek, kaçakların içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 14 Suriye, 9 Kongo, 3 Orta Afrika, 3 Angola, 1 Filistin ve 1 Güney Afrika uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 11 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme Limanı'na


Kaynak: DHA
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