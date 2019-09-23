Çeşme'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
23 Eylül 2019 Pazartesi 09:33

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu fiber tekne içerisinde 3'ü Filistin, 14'ü Suriye uyruklu toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği iddia edilen tekne kaptanı A.C. (37) de gözaltına alındı. A.C. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında da durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda, 2'si Filistin, 49’u Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 can yeleği, bir bot, bir bot motoru, bir şişirme pompası ve bot kurulumunda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen M.Ç. (24) gözaltına alındı.M.Ç'ye bin 564 lira trafik cezası kesilirken, aracı trafikten men edildi. M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdi
Sonraki Haber
Biz adil düzenin temsilcisiyiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.