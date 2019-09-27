Çeşme'de 97 göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında yasa dışı yollardan iki lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 97 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Çeşme'de 97 göçmen kurtarıldı
27 Eylül 2019 Cuma 14:07

Açık denizde devriye görevi yapan Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.00 sıralarında iki ayrı lastik botta göçmenler olduğunu belirledi. Durdurulan her iki botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 97 göçmen yakalandı. Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Limanı'na getirtildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler; #göçmen #çeşme
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