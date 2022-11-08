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Çeşme'de 'Çeşmekart' dönemi başlıyor

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bir süredir başlattığı "Adresim Çeşme" kampanyası kapsamında Çeşmekart uygulamasını hayata geçiriyor. Bu kampanya ile birinci adresi Çeşme'de olanlara büyük ayrıcalık tanınacak

Çeşme'de 'Çeşmekart' dönemi başlıyor
08 Kasım 2022 Salı 12:05

Turizm destinasyon merkezlerinin başında gelen Çeşme'de yaşayanlara büyük avantaj sağlayacak olan Çeşmekart ile, vatandaşlar belediyeye ait sosyal tesislerden, anlaşmalı işletmelerden indirimli, belediye hizmetlerinden ve kültür sanat etkinliklerinden ise öncelikli faydalanabilecek. Yerleşim yeri Çeşme olanlara, Çeşme Belediyesi'ne ait 4 otopark 12 saat ücretsiz olacak. 

Denizi, kumu, rüzgarı, sorfü, sanatı, tarihi ve doğasıyla Yeryüzündeki Cennet Çeşme'de yaşamak isteyenlere özel avantajlar sağlayacak Çeşmekart ayrıcalıkları geliyor. 

18 yaşını doldurmuş, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve birinci ikametini Çeşme'ye taşıyan vatandaşlar uygulamadan faydalanabilecek. 2 yıl süre ile verilen kartlar düzenli olarak yenilenecek, üyelik kapsamında verilen kart kişiye özel olacak, kart sahibi dışında başka biri tarafından kullanılamayacak ve haklar devredilemeyecek.

Çeşme'de yaşayanlara büyük ayrıcalıklar sunacak

Bu kartların mobil uygulama olarak kullanılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, isteyen vatandaşlar için plastik kart da basılabileceğini söyledi. Çeşmekart'ın sembolik aidat dışında ücretsiz olacağına vurgu yapan Oran, "Bu kartı uygulamaya geçirmedeki amaçlarımızdan bir tanesi, Çeşme'de yaşayan vatandaşlarımızın adreslerini almasını cazip hale getirmek, diğer bir amacımız ise, burada yaşayan yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak" dedi.

Birinci adresi Çeşme'de olanlar faydalanabilecek

Çeşmekart'tan sadece birinci adresi Çeşme'de olan vatandaşların yararlanabileceğinin altını çizen Oran, Çeşme'de yazlığı olan ve yılın bir çok zamanını burada geçiren vatandaşlara seslendi; "Kış nüfusumuz 48 bin 200 civarında, yaz aylarında ise nüfusumuz bir milyonu geçiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızdan birinci adreslerini Çeşme'ye taşımalarını istiyoruz. Böylece sadece belediye olarak değil, hastane, emniyet, kaymakamlık gibi tüm kamu kurumları kadrolarını arttırarak, çok daha iyi hizmet verebileceğiz."

Etiketler; #çeşme #çeşmekart #izmir
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