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Çeşme'de eğlence mekanı önünde dayak!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir grubun henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi

Çeşme'de eğlence mekanı önünde dayak!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:19

Olay, kentin gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesinin Alaçatı Port mevkisinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, eğlence mekanın önünde tartıştığı grup tarafından dövüldü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, grup, tartıştıkları kişiyi tekme- yumruk dövüyor. Grup, yere düşen kişiye tekmeyle vurmayı sürdürüyor. Bu sırada dövülen kişinin bir yakını ise 'Yeter' diye bağırarak grubu durdurmaya çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #kavga
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