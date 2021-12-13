Çeşme'de feci kaza: Hurdaya dönen araçta bir kişi öldü!

İzmir Çeşme'de meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kaza İzmir'in Çeşme ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kunyapı İnşaat ve Turizm'in yöneticisi olduğu öğrenilen iki çocuk babası Mehmet Kün'ün kullandığı otomobil Ilıca Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Kün'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve hizmete kapalı olan bir konteyner kafeye çarptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken, 40 yaşındaki Kün de hayatını kaybetti.

Mehmet Kün'ün cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.