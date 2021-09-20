Çeşme'de festival coşkusu

Çeşme Belediyesi tarafından 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’nde Çeşme’nin “En İyi Kavunu” seçilirken, “En İyi Sakız Koyunları” yarıştı

Karakteristik bir tür olan Sakız ve Kaçeli Koyununu yaşatmak, yetiştirici sayısını arttırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğanı, karakılçık buğdayı, kekik gibi yerli tohumların korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı gıdanın ulaşması amaçlandığı festival Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Devrim Barış Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çeşme’nin En İyi Kavunu” seçildi

Halk oyunları gösterisi ile başlayan festivalin ilk gününde dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan “Çeşme’nin En İyi Kavunu” yarışması düzenlendi. Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada üreticilerden Aydın Uzun birinci, İsmail Sarı ikinci,

Halil Çiftçi üçüncü seçildi. Yarışmanın ardından festival katılan konuklara Ovacık kavunu, karakılçık buğday ekmeği ve Ovacık kelle peyniri ikram edildi.

Festival kapsamında ses sanatçısı Hale Yamaner geleneksel halk müziğimizi ve Ege Türküleri’ni seslendirerek Çeşmeliler’e unutulmaz bir gece yaşattı.

“En İyi Sakız Koyunları” yarıştı

Festivalin ikinci gününde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklerin ardından “En İyi Sakız Koyunları” yarıştı.Karakteristik bir tür olan Sakız Koyununu yaşatmak amacıyla “En İyi Sakız Koyunu” yarışması düzenlendi. ‘En İyi Sakız Koçu’, ‘En İyi Sakız Koyunu’, ‘En İyi Erkek Toklu’, ‘En İyi Dişi Toklu’ olmak üzere 4 kategori altında düzenlenen yarışmada birincilere 5 Bin TL, ikincilere 3 Bin TL, üçüncü olanlara ise 2 Bin TL para ödülü ve madalya verildi. Halk Oyunları gösterisi ve Ovacık köy halkının oynadığı Ovacık Zeybeği büyük alkış aldı. Festivale katılan vatandaşlara nohut pilav, Ovacık’ın el yapımı tarhana çorbası, köy ekmeği ve Ovacık kelle peyniri ikram edildi.

“Yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Festivalde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bu güzel festivali düzenleyememiştik. Ovacık’ın bereketli topraklarını, çalışkan, sıcakkanlı insanlarını, sakız koyunlarımızı, mis kokulu kavunlarımızı çok özledik. Sevgili dostlarım; yaşadığımız süreç en önemli hazinemizin sağlık olduğunu, havamızın, suyumuzun, toprağımızın, ailemizin hatta tüm toplumun sağlığını korumak zorunda olduğumuzu bizlere gösterdi. Yaşanan zorluklar karşısında, bin yıllık hoşgörü ve dayanışma kültürümüzün ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Biz Çeşme'nin yerel değerlerini koruyarak geliştirmek, sahip olduğumuz zenginliklerimizle Çeşme'yi dünyada hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktık.

Bu hedefimizin en önemli adımı, bu bereketli topraklarda tarımı destekleyerek, sürdürülebilirlik anlayışı ile gelecek kuşakların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak” dedi

“Üreticilerimizin yanındayız”

Bu anlayışla, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduğunu belirten Oran, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile ata tohumumuz karakılçık buğdayımızın tohumlarını alım garantisi ile çiftçimize dağıttık. Elde edilen mahsulün yaklaşık 20 tonuyla ürettiğimiz Ata ekmeğimizi ÇEŞTUR aracılığı ile sofralarla buluşturduk. Pandemi şartlarında çiftçimizin mağdur olmasına, ürünlerimizin tarlada kalmasına müsaade etmedik. 300 binden fazla enginar, tonlarca Çeşme limonu alımını gerçekleştirerek tüketici ile buluşturduk. İzmir Büyükşehir belediyemizin desteği ile Çeşme kavunumuza coğrafi işaretli ürün belgesi aldık.

40 ton çeşme kavununun zincir marketler aracılığı ile Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşmasını sağladık. İstanbul'dan, Muğla'dan dostlarım market raflarında çeşme kavunu fotoğrafları yolluyorlar. Emeğinizle, alın terinizle gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Köylünün milletin efendisi olduğunu unutmayalım”

Oran, “Bu topraklara en büyük ekonomik girdiyi sağlayacak, damla sakızı üretimine öncülük vererek 50 yıl sonra yeniden Çeşme'den Sakız damlamasını sağladık. Çeşme'ye has anasonu tekrar toprakla buluşturduk. Sakız ve Kaçeli koyunlarımızın yetiştiricilerine destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en güzel coğrafyasında, en verimli topraklarında, yaşıyoruz. Bizim Kanada’nın mercimeğine, Çin’in karpuzuna, başka bir yerin samanına ihtiyacımız yok. Köylünün milletin efendisi olduğunu unutmayalım yeterli” ifadelerini kullandı.

“Birlikte güçlüyüz”

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gerçekleştirdiğimiz tarımsal destekleri bölgemizdeki tüm yöresel ürünleri kapsayacak şekilde büyüteceğiz. Çeşmemizin beyaz soğanı, domatesi, enginarı, limonu, zeytini, anasonu, sakızı da tüm Türkiye’nin sofralarında yerini alacak.

Çeşme'de omuz omuza, bolluk ve bereket içinde yaşamamız için tüm zenginliklere sahibiz. Birlikte güçlüyüz. Bu cömert topraklarda, sizler gibi toprağı aşkla işleyen üreticilerimizle birlikte ekeceğiz, biçeceğiz. İşimizi, aşımızı birlikte büyüteceğiz. Mustafa Kemal'in izinde aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz.”