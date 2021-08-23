1 GÜNDE 206 ÖLÜM!
1 GÜNDE 206 ÖLÜM!
0
EVLİLİK TABULARI DEĞİŞİYOR
EVLİLİK TABULARI DEĞİŞİYOR
0
DUYGUSAL AÇLIK KİLO NEDENİ
DUYGUSAL AÇLIK KİLO NEDENİ
0
INSTAGRAM HESABI AÇTI
INSTAGRAM HESABI AÇTI
0

Çeşme'de gece kulübü önünde kavga: 1 kişi öldürüldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünün önünde çıkan tartışmada 33 yaşındaki Alpay Kalyon bıçaklanarak yaşamını yitirdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi 07:34

Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, önceki gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti. İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ve yanındaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı. O.D., olayın ardından beraberindekilerle otomobillerine binip, kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kalyon, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalyon'un, cenazesinin dün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #çeşme bıçaklama
Önceki Haber
Tunç Soyer'le Muharrem İnce arasında afiş tartışması
Sonraki Haber
İzmir'de eski sevgilisini darp eden kişi bıçaklandı!
Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
İzmir'den Batman'a anlamlı yürüyüş!
İzmir'den Batman'a anlamlı yürüyüş!
0
İzmir'de eski sevgilisini darp eden kişi bıçaklandı!
İzmir'de eski sevgilisini darp eden kişi bıçaklandı!
0
Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Bakan’dan Gediz Havzası için çağrı!
Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Bakan’dan Gediz Havzası için çağrı!
0
İzmir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
0
Bergamalılara müjde: Musacalı Barajı su tutmaya başladı
Bergamalılara müjde: Musacalı Barajı su tutmaya başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.