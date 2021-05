Çeşme'de Gençlik Merkezi tartışması!

Büyükşehir Belediyesi Yasası’yla birlikte Alaçatı Belediyesi’nin kapatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri yapılan önceden otel olarak kullanılan bir binanın Çeşme Müftülüğü tarafından Çakabey Gençlik Merkezi olarak kullanılmasından turistlerin rahatsız olacağı iddiasıyla söz konusu binanın devri isteniyor

FATİH ÖZKILINÇ- Kamuoyundan tepkilere neden olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, “Go Türkiye” isimli tanıtım hesabından yayınlanan reklam videosunun ardından yeni bir skandal da İzmir’in turizm cenneti Çeşme Alaçatı’da patlak verdi. Büyükşehir Belediyesi Yasası’yla birlikte Alaçatı Belediyesi’nin kapatılmasının ardından İzmir Valiliği tarafından kurulan komisyonun kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı(DİB)’na devri yapılan önceden otel olarak kullanılan bir binanın Çeşme Müftülüğü tarafından Çakabey Gençlik Merkezi olarak kullanılmasından turistlerin rahatsız olacağı iddiasıyla söz konusu binanın devri isteniyor.

Büyükşehir Belediyesi Yasası ile binanın devrinin ardından konu yargıya taşınmış ve davayı DİB kazanmıştı. Davanın kaybedilmesinin ardından Çeşme Belediyesi’nin girişimiyle binanın Çakabey Gençlik Merkezi olarak kullanılmasından turistlerin rahatsız olacağı düşüncesiyle merkezin açılışının engellenmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Söz konusu iddialara göre Çeşme Belediyesi’nin girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da konuya dahil olarak binanın bakanlığa tahsisi için harekete geçtiği belirtiliyor.

Gençlerin hakkını teslim edin

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da “#BırakınGençlerinOlsun” etiketiyle gündeme gelen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, “Gençlerimizin hayrına olacak her işte olduğu gibi Çakabey Gençlik Merkezi'nin bir an önce açılması ve hizmete başlamasını da oldukça önemsiyoruz. Alaçatı özelinde İzmir gençliğine ait olan bu binanın, bundan başka herhangi bir amaçla kullanılmasına ne biz ne de gençler razı. Vicdan sahibi her insan gençlerimizin hakkının teslim edilmesi ve merkezin planlandığı şekliyle açılması yönünde kanaat kullanacaktır” dedi.

Alicengiz oyunları

Alaçatı Çakabey Gençlik Merkezi’nin faaliyete geçmemesi için akla hayale gelmeyen alicengiz oyunlarının sergilendiğini dile getiren Kansızoğlu, “Binanın açılması defalarca mahkemeler yoluyla engellendi. Sürecin engellemesi bir yana konuyla ilgili gizli ve açık tehditlere başvuran belediye başkanının Türk tarihinin büyüklerinden olan ve İzmir tarihindeki ilk Türk hakimiyetini sağlayan Çakabey ismi neden rahatsız ediyor? Çeşme gibi tarihin, kültürün ve hoşgörünün merkezi olan bir yerde gençlerimiz bu isim altındaki bir merkezde kaliteli zaman geçirecek. Turistik bir yer olan; her zevke, her kesime hitap eden ve alternatiflerin çok sayıda olduğu ilçemizde neden buranın bir gençlik merkezi olmaması için bu denli ısrarcısınız? Bu binanın bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulmuş bir emanet olan DİB tarafından Çakabey Gençlik Merkezi olarak kullanılmasının kime zararı var?” diye konuştu.