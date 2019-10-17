Çeşme'de iki lastik botta 86 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında bir saat arayla durdurulan iki lastik botta, toplam 86 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'de iki lastik botta 86 kaçak göçmen yakalandı
17 Ekim 2019 Perşembe 11:22

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü saat 07.00 sıralarında gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta; 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 9'u kadın ve 17'si çocuk olun grup, kıyıya getirildi.Ekipler, bir saat sonra aynı bölgede, başka bir lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde 11'i erkek, 9'u kadın ve 19'u çocuk olan tamamı Afganistan uyruklu 39 göçmeni yakaladı. Bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
AK Parti'li Kaya'dan, Başkan Soyer'e tepki: Ortada savaş filan yoktur
Sonraki Haber
Gaziemir'in olimpiyat gururu Nazlı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.