Çeşme'de iki yankesici yakalandı

Çeşme'de yankesicilik yöntemiyle çantalardan cüzdan çaldığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşme'de iki yankesici yakalandı
23 Eylül 2019 Pazartesi 10:15

Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı'da vatandaşların cüzdanlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, S.Z. (31) ve H.L'yi (58) takibe aldı. Zanlılar, pazar yerinde çaldıkları bir cüzdanın içindeki paraları aldıkları, cüzdanı da pazar tezgahının altına bıraktıkları sırada gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelilerin çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
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