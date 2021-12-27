Çeşme'de iş arayanla iş veren bir araya gelecek

Çeşme Belediyesi ilçedeki istihdam sorununu çözecek “Çeşme Kariyer” portalını hayata geçirdi. Başkan Oran, bu uygulama ile iş arayanlarla, işverenleri bir araya getirerek, vatandaşlara iş imkanı sağlayacaklarını söyledi

Çeşme Belediyesi ilçedeki istihdam sorununu çözmek amacıyla belediye bünyesinde “Çeşme Kariyer” portalını hayata geçirdi. https://cesmekariyer.com/ ‘a başvuran mühendisten öğretmene, kasiyerden, hemşireye, satış elemanından sekretere kadar bir çok kişi işverenle buluşturularak iş sahibi olabilecek.

Bu uygulama ile başvuruda bulunan kişiler personel arayan işverenlerle bu site üzerinden buluşabilecek. Vatandaşların iş arayışlarına yardımcı olmak amacıyla belediyenin hayata geçirdiği bu site iş arayan ve işveren arasında köprü olacak.

“Köprü olacağız”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme’de ciddi bir istihdam sorunu var. Kışın bir çok mekan kapalı, yazın ise nüfusumuz milyonları buluyor. Hem belediyede hem belediye şirketimiz Çeştur bünyesinde yüzlerce personele iş imkanı sağlamamıza rağmen ciddi bir istihdam sorunu yaşanıyor. Bu sebeple iş arayanlarla iş verenleri bir araya getireceğimiz bu portalı hayata geçirdik” dedi.

“İŞKUR ile protokol imzaladık”

Oran, “İŞKUR ile imzaladığımız protokolle hayata geçirdiğimiz Çeşme Kariyer portalı ile vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan başvurularını yapabilecek ve ilçemizde bulunan iş imkanlarını görebilecek. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çeşme Kariyer ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Çeşme Kariyer nasıl kullanılacak?

İş arayan vatandaşlar, Çeşme kariyer web sitesine https://cesmekariyer.com/ aracılığıyla ücretsiz başvuru yapabilecek. Sisteme kayıt oluşturduktan sonra sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebilecek. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem sayesinde eleman arayan firmalar da özgeçmiş sorgulaması yapabilecek. Uygulamanın en önemli özelliği ise engelli vatandaşların sosyal hayatın bütününe ve iş gücüne katılımlarını sağlayarak, uygun koşullara sahip ortamlarda istihdam desteği sağlaması. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar https://cesmekariyer.com/web sitesini ziyaret ederek başvurularını yapabilecek.