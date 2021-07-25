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Çeşme'de kanalizasyon taştı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kanalizasyon suyunun taşması sonucu cadde ve sokaklarda birikinti oluştu. Çeşme Belediyesi ekiplerince arıza giderildikten sonra sokaklar dezenfekte edildi

Çeşme'de kanalizasyon taştı!
25 Temmuz 2021 Pazar 08:50

Alaçatı Mahallesi 12500 Sokak'ta dün akşam saatlerinde kanalizasyon taştı. Bölgeye yayılan kötü kokunun yanı sıra cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde arızayı gideren ekipler, vidanjörler yardımıyla su tahliyesi yaptı. Onarım çalışmasının ardından, sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Öte yandan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Oran sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Akşamüstü saatlerinde Alaçatı Mahallesi, 12500'üncü sokakta meydana gelen taşmaya İZSU ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından anında müdahale edildi. Arızanın giderilmesinin ardından tüm sokaklarımız dezenfekte edilerek temizlendi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #çeşme kanalizasyon
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