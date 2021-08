Çeşme'de köpeklere özel park

Çeşme Belediyesi’nin hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeden gezdirebilmeleri amacıyla açtığı köpeklere özel ‘Pati Park’ büyük ilgi gördü

Kentin kalabalığı içerisinde köpeklerini gezdirebilecek yer bulmakta zorlanan hayvanseverler, Çeşme Belediyesi’nin kurduğu ‘Pati Park’da köpeklerini rahatça gezdirme fırsatı buluyor.

Çeşme Belediyesi’nin Alaçatı Çamlık Yolda 14.000, 14550 ve 14553 nolu sokaklara cephesi bulunan yeşil alanda hayata geçirdiği Pati Park’ta, hem hayvanseverler hem minik dostları keyifli zaman geçiriyor.

Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan toplam 3 bin metrekare alanda, köpekler için 7 farklı aktivitenin yer aldığı köpek eğitim parkuru, kum havuzu ve köpek tasma çıkarma alanı bulunuyor. Hayvanseverler için bank olan parkta köpekler için ise tahterevalli, köpek eğitim sehpası, ev figürlü tünel geçit, çift atlama ekipmanı, değişen yükseklikten atlama aparatı, ipli atlama çemberi ve slalom set mevcut.

“Can dostlarımızın yanındayız”

Göreve geldiği günden bu yana birçok projeyi hayata geçiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Hayvan barınağımızı yeniledik, sokak hayvanlarımız için İsmail Ekmekçioğlu Ücretsiz Veteriner Kliniğimizi hayata geçirdik, şimdi de can dostlarımız için Pati Park’ı Çeşmemiz’e kazandırıyoruz. Hayvanseverlerimiz minik dostlarına burada eğitim vererek, aynı zamanda onlarla keyifli vakit geçirebilecek. Çeşme can dostlarımızla birlikte çok daha güzel, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman onların yanında olacağız. Pati Park Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.