Çeşme'de korkutan gece! Yangın kontrol altında!

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saat 22.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına hızla müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, çok sayıda zeytin ağacının yandığını söylerken, tedbir amacı ile de 15-20 evin boşaltıldığını açıkladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı.

BAŞKAN ORAN: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK YANGIN VAR, TANKERLERİNİZLE DESTEĞE GELİN

İzmir'in Çeşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, saat 00.30 sıralarında yangının kontrol altına alındığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Kuvvetli rüzgara dikkat çeken ve vatandaşlara bu konuda uyarıda bulunan Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çeşme-Ildır’daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgar iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur."

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 20 EVDE OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılınca alevlerin tehdit ettiği 20 evde oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu 20-30 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ORAN: 20-30 HEKTAR ALAN HASAR GÖRDÜ

Yangının ilk çıktığı andan itibaren bölgede çalışmaları takip eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açıklamalarda bulundu. Büyük bir yangın atlattıklarını ve çıkış nedeninin mutlaka araştırılacağını ifade eden Başkan Oran, şöyle konuştu:

“Ildır’da gerçekten çok büyük bir yangın atlattık. AFAD’ın tam da bugün fırtına uyarısı vermesinin ardından böyle bir yangın çıkması, muhakkak araştırılacaktır. Ildır Kızılkent, 12 iyon kentinden birisi. Yangını hep beraber söndürdük. Ekiplerin desteği ile kontrol altına aldık. Yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ciddi miktarda delice zeytin ve zeytin ağacımız yandı. Yangın nedeniyle yaklaşık 15-20 evi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını evlere de sirayet etmeden kontrol altına aldık. Evlere dönüş izni az önce verdik. Yarın sabah daha net olur ama şimdilik 20-30 hektar alanın hasar gördüğünü söyleyebiliriz."