Çeşme'de Meslek Fabrikası hayata geçirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi tarafından Germiyan'a Meslek Fabrikası kuruldu. Muhallebicilik ve Pastacılık kursu ile başlayan Meslek Fabrikası'nın nitelikli iş gücünün arttırılması ve işsizliğin azaltılması konusunda fayda sağlayacağını belirten Başkan Oran, "İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Çeşme'de Meslek Fabrikası hayata geçirildi
16 Mart 2023 Perşembe 11:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi işbirliğiyle Çeşme'de Meslek Fabrikası kuruldu. Germiyan Masal Evi'nde gerçekleştirilen kurslarla ekonominin kalkınması, rekabet gücünün ve istihdamın artırılması, nitelikli insan kaynağının çeşitlenmesi amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in çeşitli ilçelerinde hayata geçirilen Meslek Fabrikası Meslek Edinme Eğitimleri yerelde kalkındırmayı sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz kurslar veriyor.

Haftanın 5 günü Muhallebicilik ve Pastacılık Kursu veriliyor

Çeşme'de haftanın beş günü verilen Muhallebicilik ve Pastacılık Kursu ile eğitimlere başlayan Meslek Fabrikası yoğun ilgi görüyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, Meslek Fabrikası'nın Çeşme'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Oran, "Çeşme'de hayata geçirdiğimiz Masal Evleri'nde annelerimiz meslek edinme kursları görürken çocuklarımız eğitim alıyor. Annelerimizin ekonomik hayata katılması açısından bu eğitimlerin faydası oldukça büyük. Kurslarımız her geçen gün gelişerek devam edecek" dedi.

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