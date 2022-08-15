Çeşme'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü!

İzmir Çeşme'de kamyonun yanından geçen motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletin sürücüsü ise hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde B.T'nin (48) kullandığı motosiklet, Ö.S yönetimindeki 03 ADCL 878 plakalı kamyonun yanından geçerken devrilerek sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
B.T'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ö.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.