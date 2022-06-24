SEPİL'DEN AÇIKLAMA
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
0
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
0
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
0
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
0

Çeşme'de plastik atıksız üretici pazarı

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Çeşme Belediyesi plastik atık tüketimini azaltmaya yönelik bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Üreticiyi doğrudan tüketici ile buluşturmayı hedefleyen Çeşme Belediyesi Tarla’dan Sofraya Üretici Pazarı’nda vatandaşlara file ve kese kağıdı dağıttı

Çeşme'de plastik atıksız üretici pazarı
24 Haziran 2022 Cuma 13:18

Çeşmeli üreticiler organik ürünlerini Çeşmeliler ile buluşturuyor. Taze meyve ve sebzelerin, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, doğal bal, pekmez ve birbirinden lezzetli yöresel tatların zenginleştireceği Çeşme Üretici Pazarı, üreticiden aracısız alışveriş yapma imkanı sunduğu ziyaretçilerine de önemli bir ekonomik avantaj sunacak.

Ilıca Otogar yanında her Pazartesi ve Cuma günü açılan Tarla’dan Sofraya Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek, plastik atık tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşlara file ve kese kağıdı dağıtan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

“Sürdürebilir bir gelecek için çalışıyoruz”

Oran, “Girdi maliyetlerinin arttığı, tüm dünyada sağlıklı gıdaya ulaşımın her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, tarlaya düşen her damla alın teri için tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Kaynakların hızla azaldığı, dünyanın hızla kirlendiği bir süreçte, ‘sürdürebilirlik’ tüm insanlık için en önemli kavram haline geldi. Çünkü; doğayla bağımızın neredeyse koptuğu, insan kaynaklı çevre kirliliğinin geri dönülmez bir noktaya geldiği bir yaşam sürdürülebilir değil. Gelecek kuşakların su, gıda, temiz hava, deniz alanları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Halk deyimiyle ‘Bu böyle gitmez!’ Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundayız. Su tüketimimizi, çevre kirliliğini kontrol altına almak, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız” diye konuştu.

 “Plastik Atık tüketimini azaltmayı hedefliyoruz”

Sürdürülebilir plastik atıksız projelere verdikleri desteklerden söz eden Oran, “Bu bilinçle, hayata geçirdiğimiz Tarım müdürlüğümüzle, ata tohumlarımızın çoğaltılmasını sağlıyor, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüm ile kış döneminde okullarımızda çocuklarımıza çevre eğitimi veriyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile WWF Türkiye arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler protokolünde pilot ilçe olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Tüm imkanlarımızla bu süreçte yer almaya da devam edeceğiz. Bugün üretici pazarımızda tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılması adına eski güzel filelerimizden dağıtacağız. Satışlarımızı burada bundan sonra kese kağıtları ile yapacağız. Gün sonunda ortaya çıkan bitkisel atıklarımızı da doğal gübre üretimi için değerlendireceğiz. Eğer doğa için hemen şimdi bir şeyler yapmaya başlamazsak yarın çok geç olacak.

Bizimle aynı duyguları paylaştığınıza, bu çabamıza sonuna kadar destek olacağınıza inanıyorum. Birlikte doğayı koruyacak, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza inanıyorum. Pazarınız bereketli olsun” dedi.

Etiketler; #çeşme #pazar
Önceki Haber
Karşıyaka'da localar 45 dakikada tükendi
Sonraki Haber
Datça'da denizde ceset bulundu
Büyükşehir’den Bayraklı çıkarması
Büyükşehir’den Bayraklı çıkarması
0
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi karıştı! İzmir Valiliği açıklama yaptı!
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi karıştı! İzmir Valiliği açıklama yaptı!
0
İzmirli çift günde 60 lira harcayarak Türkiye'yi geziyor
İzmirli çift günde 60 lira harcayarak Türkiye'yi geziyor
0
İzmir'de ormanlara koruma kalkanı! 13 binden fazla yangın başlangıç halindeyken söndürüldü
İzmir'de ormanlara koruma kalkanı! 13 binden fazla yangın başlangıç halindeyken söndürüldü
0
Bucalı gençler spor yapacak kapalı spor salonu bulamıyor
Bucalı gençler spor yapacak kapalı spor salonu bulamıyor
0
İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı!
İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.