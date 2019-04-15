Çeşme'de sezon 12 aya çıkacak

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Sadece denizi, güneşi, kumuyla değil, sörf sporuyla, gastronomi turizmiyle, kongre turizmiyle, eğlence turizmiyle, hepsini bir araya getiren termal turizmiyle, turizmde çeşitliliği başarmış ve geliştirmiş bir turizm kenti olarak, turizmi 12 aya yayacağız" dedi.

Bundan 30-40 yıl önce Çeşme'nin vizyonunun turizm olarak konulduğunu hatırlatan Oran, "Çeşme, Türkiye'nin gözde turizm kenti. Biz, Çeşme'de turizmi geliştirmek istiyoruz. Dış turizme daha çok açılmak istiyoruz. Okullar kapandığında açılan, açıldığında kapanan sezonumuzu da uzatmak istiyoruz. Bunu da turizmde çeşitlilikle yapacağız. Sadece denizi, güneşi, kumuyla değil, sörf sporuyla, gastronomi turizmiyle, kongre turizmiyle, eğlence turizmiyle, hepsini bir araya getiren termal turizmiyle, turizmde çeşitliliği başarmış ve geliştirmiş bir turizm kenti olarak, turizmi 12 aya yayacağız. Çeşme'deki en büyük sorunlardan birisi işsizlik. İşsizlik sorununu, turizmi geliştirerek yenebiliriz. Yeryüzündeki cennet Çeşme'ye, tüm Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz sezonumuzu açtık. Çeşme'nin dağlarında çiçekler çoktan açtı" diye konuştu.

Çeşmeköy projesini imzaladık

Kültür ve tarih turizmi konusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Oran, "Projelerle ilgili hazırlıklarımız var. Çeşme'nin en önemli tarihi değerlerinden Erythrai'nin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Biz, ötekileştirmeden uzaklaşmak istiyoruz. Herkese sevgi ve hoşgörü ile yaklaşacağız. Erythrai'nin turizme kazandırılması, çok önemli. Ayrıca Çeşme'de Selçuklular döneminden kalma yerleşim yerimiz var. Çeşmeköy dediğimiz bölgenin projelerini, geçtiğimiz Çarşamba günü imzaladık. İzmir Valiliği'ne gönderdik" diye açıkladı.

Eğlence ve dinlence terazisi

Alaçatı'daki gürültü sorunu ile ilgili bir soru üzerine, 25 yıllık esnaf olduğunu vurgulayan Oran, "Çeşme'nin esnaf bir belediye başkanı var. Özellikle Alaçatı'da, ama bütün Çeşme'de, eğlence ve dinlence terazisini, çok hassas bir ayarda tutacağız. Çeşme'nin ekmeğini turizmden, eğlenceden kazandığını unutmadan, ama burada yaşayanların dinlenme hakkını da çiğnemeden, hassas dengeyi kuracağız. Esnaflarımızı uyaracağız. Bu arada bugüne kadar, Çeşme Belediye'sinde, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü yoktu. Bir eksiklikti. Bununla ilgili gerekli talimatları verdik. İşlemleri başlattık. Arkasından da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ses ve çevre kontrol ile ilgili gerekli belgeleri alacağız. Esnafımızla ve turizmcilerimizle beraber, el ele, kol kola bu sorunu çözeceğiz. Sadece bu sorunu değil, her sorunu demokratik ortamlarda, insanlara sorarak, danışarak, ortak akılla çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Demokratik çözüm

Seçim çalışmalarında da kullandığı,"Çeşme evim, Çeşmeliler ailem" sözünü tekrarlayan Başkan Oran, "Sorunlar aile içerisinde çözülür. Ailemizin içinde, bütün sorunları konuşarak, gerekirse tartışarak, gerekirse de sandığı koyup, referandum yaparak demokratik ortamda çözeceğiz. Artık sezon başladı.Esnafımızın belediyemizle uzlaşacağına inanıyorum. Çeşme ve Alaçatı çok özel yerler. Çok değerli turizm merkezleri" diye vurguladı.

Sokak hayvanları kısırlaştırılacak

Sokak hayvanları ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Oran, "Ben, 3 tane köpeği olan bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla ben de bir hayvanseverim. Biz, can dostlarımıza, gerekli önemi ve değeri verecek, onların da yaşam hakkına da saygı duyarken, onların uygun ortamlarda yaşamaları için birçok proje hazırladık. Seçim döneminde de bu projelerimizi anlatmaya çalıştık. Kısırlaştırma kampanyası başlatacağız. Kampanya çok hızlı ve yoğun olacak. Çözüm, sokak hayvanlarını hayvan barınaklarına hapsetmekte değil. Barınaklarda onların ölümünü beklemekte değil. Çözüm, kısırlaştırmak. Bunu da ivedilikle gerçekleştireceğiz. Çeşme Belediyesi'nin veteriner kadrosu yetersiz kalırsa, dışarıdan hizmet satın almak yoluyla kısırlaştırma kampanyasını gerçekleştireceğiz" diye açıkladı.

İstanbul mesajı

Halk TV'nin programına, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, henüz mazbatası verilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Çeşme'den mesaj gönderdi.

Çeşme Belediye Başkanı Oran, canlı yayındaki mesajında, "Çeşme halkı adına, Çeşmeliler'in Şehr-i Emin'i olarak, adaşım Ekrem İmamoğlu'na, en iyi dileklerimi iletiyorum ve Çeşme halkının yanında olduğunu belirtiyorum. Aynı Beşiktaş tribünlerindeki taraftarların dediği gibi hak ettiği mazbatasının verilmesini istiyoruz. Bu, demokrasi için, hak, hukuk, adalet için gerekli. İmamoğlu'nun hak ettiği mazbatasını bir an önce alması gerekir. İmamoğlu, İstanbul'da büyük bir başarı sağladı. Yenilgiyi kabul etmeleri gerekir. Çok küçük bir ihtimal, eğer seçim yenilemesi olursa, bence fark çok daha fazla olur. İstanbul halkı, gereken cevabı sandıkta bir daha verir. Bu sefer İmamoğlu, yüzde 60-65'leri geçer. Eğer daha büyük bir yenilgiyi göze alamıyorlarsa, Ekrem'in hakkını Ekrem'e versinler. Ekonomi bir seçimi daha kaldırmaz. Onun için mazbatayı bir an önce versinler. Sosyal demokrat belediyeciliği özleyen İstanbul'a, sosyal demokrat yönetim gelsin" diye belirtti.