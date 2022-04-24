Çeşme'de sezon bayramda başlayacak

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Çeşme'de yaz sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, bu yıl sezonun bayram ile birlikte başlayacağını vurguladı. Bayram tatilinin birleştirilmesi haberini dört gözle beklediklerini belirten Çelikok "Turizmci asıl o zaman bayram eder" dedi.



Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, Ot Festivali'nden hemen sonra Ramazan ayının başlaması ve havaların soğuması ile birlikte yoğunluğun azaldığına, bayrama on gün kalmasına rağmen otel doluluklarının beklentinin altında kaldığına dikkat çekti. Bodrum ve Marmaris rezervasyonlarının da istenen yoğunlukta olmadığını belirten Çelikok şöyle devam etti:



TATİL BEKLENTİSİ



"Bu durgunluğun ilk sebebi bayram tatilinin birleştirilip birleştirilemeyeceği, ikincisi ekonomideki dalgalanmalar, üçüncüsü yeni biten sömestr tatili diye düşünüyoruz. Eminiz ki bu haftadan sonra rezervasyonlar yoğunlaşacak ve hızlanacak. Çok kısa zamanda doluluk oranları artacak"



REZERVASONU ERKEN YAPIN



Alaçatı'nın turizmde tüm destinasyonlardan farklı bir yeri olduğuna dikkat çeken Çelikok "Bayram tatillerini ev dışında geçirmeyi planlayan misafirlerimize şu anda yer varken, fiyatlar da yükselmeden rezervasyonlarını yaptırmalarını öneririm" dedi.