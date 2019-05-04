Çeşme'de siyak kurdeleli yürüyüş

CHP Çeşme Kadın Kolları, Türkiye'de gündemden düşmeyen çocuk istismarına karşı bir yürüyüş düzenledi.

Siyah giysiler giyerek ve siyah kurdeleler takarak Çeşme çarşısı girişinde toplanan kadınlara, Çeşme Belediye Başkan Vekili Seyit Dolunay Onur, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ve Belediye Meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ve vatandaşlar da destek verdiler.

Esnaf ve vatandaşlar da sessiz kalmadı

Çocuk istismarına karşı çıkan pankartlarla ve "Çocuk istismarı toplumun yüz karasıdır", "Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma", "Ben çocuğum, yaşama hakkımı elimden alma", "Ses ol, istismara sessiz kalma", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın", "Çocuklarımızın düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz", " Çocuk istismarı insanlık suçudur", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmalıyız" ve "Ben kirlenirsem dünya kirlenir" sloganları ile Çeşme çarşısında yürüyen gruba, esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek vererek, istismara sessiz kalmadılar.

Çocuk ve istismar kelimeleri asla yan yana gelmemeli

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde sona eren yürüyüşün ardından, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, "İyi hal isyan ettiriyor, artık yeter" diyerek başlayan İiridere, "'Çocuk tacizi ve istismar' bu kelimeleri söylemek, işitmek bile içimizi acıtıyor. 'Çocuk' ve 'İstismar' kelimeleri, asla yan yana gelmemesi gereken iki kelime. Ama maalesef gün geçmiyor ki, taciz, istismar vakaları duyulmasın. Bu toplumumuzun vicdanını derinden yaralayan bir olgu" dedi.

Çocuk istismarında 'iyi hal indirimi'ne isyan ediyoruz

Çocukların masum ve savunmasız olduğunu vurgulayan İridere, "Çocuklar, bizlerin geleceğidir. İstismar ve taciz, bizim ve çocuklarımızın geleceğini karartmaktadır. Neredeyse hemen her gün, yurdumun pek çok köşesinden çocuklarımıza yönelik şiddet, taciz ve istismar olayları duyulmaktadır. Bu yaşadığımız olaylar, büyük bir acıya neden olmakta, kapanması imkansız yaralar bırakmaktadır. Bu olayların yaşanması ne kadar toplum vicdanını yaralıyorsa, bu kişilerin yeterli cezayı almadan içimize karışmaları da bizleri derinden sarsıyor. Hele ki, bazı sanıklar için kullanılan 'İyi hal indirimi'ni duyduğumuzda duyduğumuzda, adeta acılar bir kez daha yaşanıyor. İyi hal indiriminin bu cezalarda uygulanmasına isyan ediyor, 'Artık yeter' diyoruz. Bizler çocuklarımıza bakmaya bile kıyamazken, çocuklarımıza yapılan taciz ve istismar kabul edilemez" diyerek basın açıklamasını tamamladı.