Çeşme'de soğuk havalarda can dostlar unutulmadı

Çeşme Belediyesi mevsim şartlarının ağırlaşması ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Soğuk havalarda can dostlarımızı unutmadık, vatandaşlarımızdan da kapılarının önüne bir kap mama ve su koymalarını rica ediyoruz" dedi

Çeşme'de soğuk havalarda can dostlar unutulmadı
03 Şubat 2023 Cuma 11:13

Çeşme Belediyesi Veterinerlik Birimi'ne bağlı ekipler, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama ve yiyecekleri kentin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakmaya devam ediyor. Ayrıca onlara sıcak bir yuva imkanı vermek için ücretsiz kedi evi dağıtıyor. Vatandaşlar İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniği'ne gelerek, kedi evlerinden alabilir.

"Can dostlarımız için sahadayız"

Can dostlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kış mevsimi itibariyle soğuk havalar, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için ekiplerimiz sahada. Sahipsiz can dostlarımızın soğuktan etkilenmemesi için ekiplerimiz belirli periyodlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek. Vatandaşlarımızdan da kapılarının önüne can dostlarımız için bir kap mama ve su koymalarını rica ediyoruz" dedi.

Etiketler; #çeşme #can dost
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