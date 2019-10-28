Çeşme'de sportif olta balıkçılığı turnuvası

Çeşme'de Ilıca Plajı'nda, Ege Surfcasting Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (ESCO-DER) tarafından balık yakalama turnuvası düzenlendi.

ESCO-DER tarafından 26- 27 Ekim tarihlerinde balık turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya 160 yarışmacı katıldı. Turnuvada tutulan 156 balık, kategorilerine göre derecelendirilip, dereceye giren yarışmacılara ödüller verildi. Yarışmada Hobim Team'den Kadir Akbıyık ve Berk Kınayman birinci, bireysel yarışan Umut Cindurak ve Ahmet Kura ikinci, Doğasev Pandora Takımı'ndan Osman Kabalay ve Abdülkadir Alkış üçüncü oldu.















