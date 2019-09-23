Çeşme'de tekne hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakabey Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki eski bir akaryakıt istasyonundan tekne hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler, adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan O.A, E.L ve M.C.Şyi, tekneyi çekiciye yüklerken suçüstü yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.