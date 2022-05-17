BU ÖZELLİĞİ ÇOK SEVECEKSİNİZ!
BU ÖZELLİĞİ ÇOK SEVECEKSİNİZ!
0
İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
0
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
0
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
0

Çeşme'de ücretsiz internet dönemi başladı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, kentin farklı noktalarındaki açık alanlarda ücretsiz ve kotasız internet dönemi başlattı

Çeşme'de ücretsiz internet dönemi başladı
17 Mayıs 2022 Salı 14:06

Sosyal belediyecilik ve akıllı şehir anlayışı ile hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın gençlere iletişim özgürlüğü hedefi doğrultusunda, kentin farklı noktalarındaki açık alanlarda ücretsiz ve kotasız internet dönemi başlattı.

Çeşme’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Alaçatı Çarşı girişi, ve Ilıca Taş İskele, Ovacık, Çiftlikköy olmak üzere toplam 4 noktada ücretsiz wifi hizmetini başlatan Başkan Oran Çeşme genelinde ücretsiz Wifi hizmeti için ön çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Oran, “İnternet erişiminin önemli bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde özellikle gençlerimize ve halkımıza ücretsiz internet sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, ülke ve dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde ücretsiz internet noktaları oluşturduk. Çağımızda bir çok konuda bilgi edinmek amacıyla kullanılan internet Çeşmeli vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşme Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar, ÇeşmeWifi’den telefon numarası ve TC kimlik numarası doğrulaması yaparak internet hizmetinden faydalanabilecekler.

Etiketler; #izmir #çeşme #Ekrem Oran #internet
Önceki Haber
Bakan Nebati: Mahalle aralarındaki arsaları konuta dönüştürün!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan SADAT açıklaması: Bir devlet kuracak, başkenti İstanbul, dili Arapça olacak
Uyuşturucudan ölünce hastane bahçesine bıraktılar!
Uyuşturucudan ölünce hastane bahçesine bıraktılar!
0
İzmir'de evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti!
İzmir'de evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti!
0
İzmir'de 19 Mayıs koşusu! 1919 kişi koşacak!
İzmir'de 19 Mayıs koşusu! 1919 kişi koşacak!
0
İzmir Büyükşehir'de “terörist” tartışması
İzmir Büyükşehir'de “terörist” tartışması
0
Başkan Soyer: Kaftancıoğlu kararı tam bir demokrasi ayıbı!
Başkan Soyer: Kaftancıoğlu kararı tam bir demokrasi ayıbı!
0
Urla'da kaçak göçmenler böyle yakalandı!
Urla'da kaçak göçmenler böyle yakalandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.