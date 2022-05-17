Çeşme'de ücretsiz internet dönemi başladı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, kentin farklı noktalarındaki açık alanlarda ücretsiz ve kotasız internet dönemi başlattı

Sosyal belediyecilik ve akıllı şehir anlayışı ile hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın gençlere iletişim özgürlüğü hedefi doğrultusunda, kentin farklı noktalarındaki açık alanlarda ücretsiz ve kotasız internet dönemi başlattı.

Çeşme’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Alaçatı Çarşı girişi, ve Ilıca Taş İskele, Ovacık, Çiftlikköy olmak üzere toplam 4 noktada ücretsiz wifi hizmetini başlatan Başkan Oran Çeşme genelinde ücretsiz Wifi hizmeti için ön çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Oran, “İnternet erişiminin önemli bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde özellikle gençlerimize ve halkımıza ücretsiz internet sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, ülke ve dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde ücretsiz internet noktaları oluşturduk. Çağımızda bir çok konuda bilgi edinmek amacıyla kullanılan internet Çeşmeli vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşme Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar, ÇeşmeWifi’den telefon numarası ve TC kimlik numarası doğrulaması yaparak internet hizmetinden faydalanabilecekler.