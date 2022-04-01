Çeşme'de yangın çıktı!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki otluk ve dikenlikte yangın çıkarken, orman ekipleri, alevlerin söndürülmesi için karadan müdahaleye başladı

Çiftlikköy ve Altınkum mevkileri arasındaki otluk ve dikenlikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çeşme Orman İşletme Şefliği'ne de yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, fırtına nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesindeki otlarla kaplı bölgede çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.