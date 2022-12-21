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Çeşme'de yılbaşı programı belli oldu! Kutlamalar sokağa taşacak!

Çeşme Belediyesi yılbaşı programını açıkladı. Yeni yıla sokak partisi ile gireceklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çünkü Çeşme sokakta güzel" ifadelerini kullandı. Çeşme'de Pınar Aylin'in sahne alacağı, Alaçatı'da ise DJ partinin olacağı öğrenildi

Çeşme'de yılbaşı programı belli oldu! Kutlamalar sokağa taşacak!
21 Aralık 2022 Çarşamba 11:50

2023’e sayılı günler kala Çeşme’de yılbaşı kutlamaları başladı. Çeşme Belediyesi tarafından bir dizi etkinlikle kutlanacak yılbaşı etkinlikleri kapsamında sokaklar, caddeler ışıl ışıl süslendi. Çeşme ve Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’nda eş zamanlı kurulan sahneler ile Çeşmeliler yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Baştan aşağı süslenen Aya Haralambos Kilisesi’nde 24 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Üç Büyükler Yeni Yıl Konseri gerçekleşecek. Teyfik Rodos, Kürşat Başar, Zafer Çebi ve Orkestrası Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca şarkılarını seslendirecek. 31 Aralık gecesi Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Pınar Aylin yeni yıl coşkusunu zirveye taşıyacak.

Alaçatı’da DJ Parti

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında 29 Aralık Perşembe günü Dj Ömür Yurtkuran ve Grup Yazı, 30 Aralık Cuma günü Dj Efe Kaan Ok ve Grup Kadeh, 31 Aralık Cumartesi Dj Ertunç Yılmaz ve Grup Renk ile Dj Göktuğ Gönce Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.

Bunların yanı sıra Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği tarafından 29 Aralık-01 Ocak tarihleri arasında yerel lezzetleri tanıtan, süs eşyaları ve hediyeliklerden oluşan Yeni Yıl Şenliği gerçekleştirilecek.

“Çeşme kışın bir başka güzel”

Çeşme’de bu yıl da yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıyan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Yeryüzündeki cennet Çeşme yazın güzel ama kışın bir başka güzel. Yeni yılı sevdiklerimizle el ele karşılayacağımız bu yılbaşında da Çeşme yine ışıl ışıl olacak. Yeni yılın şimdiden tüm Çeşme aileme sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum”

Etiketler; #çeşme #yılbaşı #haber
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