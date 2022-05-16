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Çeşme'deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

İzmir Çeşme'de kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Adem Tan'ın cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan U.G. sorgusunda suçunu itiraf ederken, Tan'ı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü söyledi

Çeşme'deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:52

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın cansız bedenini Mamur Baba bölgesinde buldu. İncelemede, Tan'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tan'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Çalışmalar sonucunda, Adem Tan'ın Ü.G. ve N.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G. ve N.T., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Ü.G. ve N.T.'nin Adem Tan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Ü.G., Adem Tan'ı ile birbirlerini tanıdıklarını ve Tan'ın eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ü.G.'nin kardeşi S.G.'nin 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #cinayet #adem tan #bekçi cinayeti
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