Çeşme'deki Oasis Aquapark'a yoğun ilgi!

Yaz sıcaklarında eğlencenin adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, Çeşme Belediyesi ve İzmirli yatırımcıların ortaklığıyla Çeşme Alaçatı’da kurduğu Oasis Aquapark oldu. Haziran’da sezonu açan su parkı, açıldığı günden bu yana 5 bin 500 kişiyi ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZENERJİ şirketinin hissedarı olduğu Çeşme’deki Oasis Aquaparkı yazın kavurucu sıcaklarında hem eğlenip hem de yurttaşların serinleyebileceği gözde mekanlardan biri oldu. Tesis ailelerin çocuklarıyla birlikte yüzebileceği havuzları, heyecan dolu kaydırak parkurları, performans müzikleri ve gösteriler ile bu yıl da günübirlik tatilin vazgeçilmez adresi.

1 ayda 5 bin 500 ziyaretçi

11 Haziran’da sezon açılışını yaptıklarını dile getiren Oasis Aquapark İşletme Müdürü Hakan Foral, “Sezon çok hareketli geçiyor. 1 ayda 5 bin 500 kişiyi tesisimizde ağırladık. 60 dönüm üzerine kurulan tesiste 7’den 70’e her vatandaşımız eğlenebiliyor. Bayramda da vatandaşlarımızı Aquapark’a bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hem şehir dışı hem de günübirlik tatilin adresi

Çeşme Oasis Aquapark’a ailesiyle birlikte gelen Haldun Ok, “Şirinyer’den Çeşme’ye bu tesis için geliyoruz. Hem hijyenik hem de çocuklar burayı çok seviyor. Çocuklarım bu tesisten ayrılmak istemiyor” dedi.

Didem Akgün ise her sene Çeşme’de tatil yaptıklarını dile getirerek, “İstanbul’dan tatil için İzmir’e geldik. Bu sene Oasis Aquapark’a üçüncü gelişimiz. Çocuklar buraya bayılıyor, burayı çok seviyor”diye konuştu.

Ankara’dan İzmir’e tatil için gelen Bülent Özdemir de, “Bu tesise ikinci kez geldik. Tesis çok güzel ve eğlenceli” dedi. Oğlu Ege Özdemir ise denizden çok havuzu tercih ettiğini ifade ederek, “Burası çok güzel. Kaydıraklardan ilk korktum ama şimdi alıştım şuan çok eğlenceli geliyor” şeklinde konuştu.

Doğum günü hediyesi Oasis Aquapark

Kızlarının doğum gününü kutlamak için Oasis Aquapark’ı tercih ettiklerini belirten Elif- Vedat Behar çifti, “Karaburun’dan bu merkeze geldik ve kızımıza sürpriz yapmak istedik. Ailelerin rahatça gelebilecekleri bir ortam var burada. Çeşme’deki plajlara girişler 500 lira civarında ama burada fiyatlar makul” diye konuştu. Doğum günü kızı Liya Behar ise ailesinin sürprizini çok beğendiğini dile getirdi.

Bin 300 metrekarelik havuz

Ege Bölgesi’nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark’ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Dalga havuzunun yanı sıra tesiste toplam bin 300 metrekarelik büyük havuz, jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği Aqua Tower, 0 – 3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor.

Adrenalin tutkunları burada

Türkiye'de bir benzeri olmayan uzay temalı “Space Race” botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan macerasevenler için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise kobra adı verilen yine botlu su kaydırağı. Su parkında ayrıca aquatube, body slide, rafting slide, wide slide, space hole, looping rocket, black hole olmak üzere toplam 9 su kaydırağı özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanıyor. Ayrıca konuklar tesiste gün boyu dart, ayak dartı, frizbi, boccia, dans show ve zumba etkinlikleri ile keyifli vakit geçiriyor.

Temiz ve kaliteli hizmet

10.00 - 18.00 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola vermek için de kafeterya bulunuyor. Kafeteryada hamburgerden, sandviçle, pizza ve makarnalardan salataya kadar birçok ürün yer alıyor. Ürünlerin hazırlanması ile servisinde temizlik ve hijyen kurallarına büyük önem veriliyor.

Giriş ücretleri ne kadar?

Tesiste 3 yaş altından giriş ücreti alınmıyor. 4-12 yaş grubundakiler 160 TL, 13 yaş ve üzerindekiler ise 200 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve gün boyu süren su topu, su voleybolu ile ayak tenisi aktivitelerinden sınırsız yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin personeline girişte yüzde 25 indirim uygulanıyor.