Çeşme'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çeşme ilçesinde İstanbul'dan uyuşturucu satmak için geldikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.G. (24) ve E.K'nin (27) İstanbul'dan Çeşme'ye uyuşturucu satmak için geldiklerini tespit etti. Operasyonda yakalanan şüphelilerin üst aramasında 49 gram sentetik uyuşturucu, 2,2 gram kokain, 2 gram esrar bulundu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.