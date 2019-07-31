Çeşme için 'Gürültü Yasası'

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de, belediye, gürültü kirliliğine karşı harekete geçti. Çevre müdürlüğü kurup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yükses sesle mücadele konusunda yetki başvurusunda bulunan ve ses seviyesi ölçüm cihazı desibel alımı için bütçe onayı alan Çeşme Belediyesi, müzik yayını ve saati ile desibel limitini kasım ayında manifesto ile açıklayacak.

Çeşme'de iki yıl öncesine kadar Aya Yorgi Koyu'nda yaşanan gürültü tartışmaları, bu yaz Alaçatı'da gündeme geldi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin, İzmir Valiliği'nce alınan komisyon kararı üzerine Alaçatı'da saat 01.00'den sonra yüksek sesle müzik yayını yapan mekanlara müdahale etmesi, işletmecilerin tepkisine neden oldu.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yükses sesle mücadele konusunda başvurularını tamamladıklarını, bundan sonra herşeyin yasaların belirlediği ölçülerde olacağını söyledi. Kanunları uygulamakla mükellef olduğunu belirten Başkan Oran, "Vatandaşlar ve işletmeler de bu kanunlara uymakla mükellef. Kasım ayında ses manifestosunu yayınlayacağız. Alaçatı kanunlarına herkes uyacak" dedi.

Çevre Müdürlüğü kuruldu

Göreve gelir gelmez başta ses olmak üzere tüm kirlilik ile mücadele için belediye meclisi kararı ile Çevre Müdürlüğü kurduklarını aktaran Başkan Oran, "İki çevre mühendisini işe aldık. Ses, deniz, akarsu, toprak, görüntü yani kirliliğin oluşabileceği her ortam için özel eğitimlerini aldılar. 2 zabıta görevlimiz de onlara bağlı olarak çalışacak. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sesle mücadele konusunda yetki devri için yatığımız başvurunun onaylanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kimse yasadan üstün değil

Kimsenin yasaların üzerinde olmadığının altını çizen Başkan Oran, "Akredite desibel cihazı alımı için bütçe onayımız çıktı. Şu anda Alaçatı'da müzik yayını saati 01.00'e kadar, bu izin Aya Yorgi Koyu'nda saat 03.00 ile sınırlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız sesle mücadele konusundaki başvurumuz sonuçlandıktan sonra müzik yayını kaça kadar yapılabilir, kaç desibele kadar yapılabilir bakacağız. Aya Yorgi Koyu ve diğer bölgeler için yasalar ne diyor, gözden geçireceğiz. Bu konular netleşecek ve ben belediye başkanı olarak bu yasaları uygulayacağım" dedi.

Yatırımcılara uyarı

Belediye Başkanı Ekrem Oran, yatırım yapmayı düşününler başta olmak üzere tüm işletmeleri kendilerine danışmaları konusunda uyarıp, şunları söyledi:

"Bölge nedir? Ses sınırı nedir? Lütfen gelsinler, danışsınlar. Yasaları uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İşletmesinden otellerine, restoranlarından tatilcilerine kadar herkes ele ele verecek ve kasım ayında duyuracağımız tam kurallar ve standartların yer alacağı manifestoya herkes uyacak."