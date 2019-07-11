Çeşme Ilıca Plajı Türkiye birincisi

İzmir'in turizm gözdesi Çeşme Ilıca Plajı, Türkiye'nin girişi ücretsiz en güzel 10 plajı sıralamasında birinci oldu. Yerel yönetici, rehber, blogger ve gazetecilerden oluşan büyük jürinin olduğu yarışmada sıcak ve sığ denizi ile listenin ilk sırasında yer alan Çeşme Ilıca Plajı'nın güzelliği bir kez daha tescillenmiş oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Bu onur bize yeter!" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Rehber&Yazar Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni Banu Tuna, Hürriyet Seyahat Editörü Yücel Sönmez, İzmirli Kent Yazarı Aynur Tartan, Seyahat ve Gastronomi Blogger'ı Dilek Yeğinsu, Kent Yazarı Savaş Özbey'in oluşturduğu jüri Çeşme Ilıca Plajı'nı Türkiye'nin girişi ücretsiz en güzel birinci plajı seçerek şu açıklamada bulundu:

3 kilometre uzunluğunda, altın sarısı kumlara sahip plaj, çevresindeki sıcak su kaynakları nedeniyle sıcak bir suya sahip. Denizde uzun süre ilerlemenize rağmen derinleşmiyor, bu yüzden çocuklar ve su oyunları oynamak isteyenler için ideal. Şezlong ve şemsiye için ücret alınmıyor, belediyenin işlettiği büfeler makul fiyattan satış yapıyor. Yürüme mesafesinde çok sayıda kafe ve restoran da var. Plajın bir kısmı Hilton Oteli'ne ait, burada da jet-ski gibi deniz eğlencesi olanakları var."

Bu onur bize yeter!

Türkiye'nin girişi ücretsiz en güzel plajına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme yeryüzü cenneti, İzmir'in gözbebeği... Suyu, kumu ve sahilleri ile eşsiz güzelliğini bir kez daha taçlandırmış oldu. Göreve geldiğimizdeki ilk icraatlarımızdan bir tanesi şezlong anarşisine son vermek oldu. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, vatandaşlarımıza, "Havlunu al gel" dedik. Vatandaşlarımız da çok mutlu oldu. Bu uygulamamız takdir görmüş ve birinci seçilmemizi sağlamış. Bu onur bize yeter!" dedi. Ilıca Plajı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel plajları arasında yer aldığının altını çizen Başkan Oran, jüri üyelerine teşekkür etti.