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Çeşme Meydanı yeniden düzenleniyor

Çeşme Meydanında yıllardır sorun haline gelen kaçak yapılar birer birer kaldırıldı, Çeşme Kalesi, tarihi Kervansaray ve meydan, deniz ile buluştu. Çeşme Belediyesi M. Ekrem Oran, “2. Etap Cumhuriyet Meydanı projemize başladık. Kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çeşmenize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi

Çeşme Meydanı yeniden düzenleniyor
17 Aralık 2021 Cuma 11:12

Kısa bir süre önce Cumhuriyet Meydanı’nı yenileyerek, kentin çehresini değiştiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, yıllardır sorun haline gelen tarihi Çeşme Kalesi ve Kervansaray karşısındaki işgalleri de kaldırdı. Tarihi mekanlar ile denizi buluşturan Çeşme Belediyesi 2. Etap Meydan Projesi için düğmeye bastı.

2. Etap Meydan Projesinde ağırlıklı olarak kırmızı andezit taş ve granit kaplama ile Arnavut kaldırımları kullanılacak. Proje içerisinde otoparkın yanı sıra, araç bisiklet yolu, süs havuzu ve çocuk oyun alanları da olacak.

“Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun”

Hayata geçirdiği çağdaş projelerle fark yaratan Oran, “Her şey söz verdiğimiz gibi..

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Çeşmemiz’i daha yaşanabilir hale getirecek projelere imza atıyoruz. Cumhuriyet Meydanımızı yeniledik ve Çeşme’ye yakışır hale getirdik. Sıra, yıllardır kangren haline gelen işgalleri kaldırmaktı, bunu da başardık. Cumhuriyet Meydanı projemizin 2. etabına başlıyoruz. Kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Şimdiden Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Etiketler; #çeşme meydanı #çeşme #çeşme kalesi #Çeşme Belediyesi
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