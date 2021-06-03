METRODA KEDİ ENGELİ
METRODA KEDİ ENGELİ
0
AYAKTAKİ AĞRIYA DİKKAT!
AYAKTAKİ AĞRIYA DİKKAT!
0
DÜĞÜNDE GELİN ÖLÜNCE...
DÜĞÜNDE GELİN ÖLÜNCE...
0
ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
0

Çeşme'nin dar sokakları için 'çöp taksi'

Yaz aylarında milyonları ağırlayan Çeşme Belediyesi temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için ‘çöp taksi’ uygulaması başlattı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Pırıl pırıl bir Çeşme için çalışıyoruz” dedi

Çeşme'nin dar sokakları için 'çöp taksi'
03 Haziran 2021 Perşembe 11:01

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, büyük çöp kamyonlarının giremediği, fiziki koşulları uygun olmayan bölgelerde kullanılmak üzere 6 adet çöp taksi ekibi oluşturdu.

Çeşme Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlayan, ‘çöp taksi’ adı verilen kamyonetler, gün içinde cadde ve sokaklarda dolaşarak, biriken çöpleri toplayacak. Araç filosuna eklenen 6 adet çöp taksi ile dar sokaklarda bulunan ve zamansız çıkarılan çöpler toplanacak.

 “Pırıl pırıl bir Çeşme için çalışıyoruz”

Çeşme’de çöpü alınmamış sokak kalmayacak diyen Oran, “Belirli aralıklarla yapılan cadde ve sokak yıkamalarıyla da temizlikte sürekliliği sağlıyoruz. Pırıl pırıl bir Çeşme için çalışıyoruz. Temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteren ekiplerimiz acil alınması gereken çöplere 6 çöp taksi ile anında müdahale edecek. Dar sokaklara rahatlıkla girebilen çöp taksi ile işlemler daha kolay ve hızlı yapılabiliyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ise diğer çöp toplama araçlarına göre daha küçük olan çöp taksi trafiğin seyrini de olumsuz etkilemiyor” şeklinde konuştu.

Hedef daha temiz bir Çeşme!

Oran, hem mobil temizlik araçları hem de süpürge ekibiyle Çeşme’nin tüm mahallelerinde girilmedik sokak bırakmayacağını belirterek, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokakları, parkları, okul önlerini, çöp konteynerlerini, çöp kamyonlarını, rögar ağızlarını doğaya ve insana zarar vermeyen dezenfektan ve koku giderici maddelerle düzenli olarak temizlendiğini söyledi.

Etiketler; #çeşme #Çeşme Belediyesi #çöp taksi
Önceki Haber
İki araç çarpıştı: 9 kişi öldü!
Sonraki Haber
Yarasını diktiği hasta tarafından saldırıya uğradı!
Terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay görev hazır
Terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay görev hazır
0
Soyer: İzmir'i afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz
Soyer: İzmir'i afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz
0
Gaziemir’de atık ilaçlar çöpe gitmeyecek
Gaziemir’de atık ilaçlar çöpe gitmeyecek
0
Buca’nın sokakları çiçek açtı
Buca’nın sokakları çiçek açtı
0
İzmir'de bir üretici pazarı da Bergama'ya
İzmir'de bir üretici pazarı da Bergama'ya
0
Yarasını diktiği hasta tarafından saldırıya uğradı!
Yarasını diktiği hasta tarafından saldırıya uğradı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.