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Çeşme'nin de artık bir bandosu var

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ilçede bir ilke daha imza atarak tamamı Çeşmeli genç müzisyenlerden oluşan Çeşme Belediye Bandosunu kurdu

Çeşme'nin de artık bir bandosu var
11 Nisan 2022 Pazartesi 12:17

Çeşme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Çeşme Belediyesi Bandosu kurdu. Sanata ve sanatçıya her zaman değer ve destek veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. 

Tamamen Çeşmeli müzisyenlerden oluşan, batı ezgilerinin yanı sıra sanat ve halk müziği ezgilerine hakim olan Bando zil, trampet, davul, 2 alto, 1 tenor saksafon, 2 klarnet, 3 trompet, bir bas ve bir şef olmak üzere 13 kişiden oluşturulmuştur.

Birbirinden yetenekli Çeşmeli genç müzisyenlerden oluşan ve şefliğini Uğur Ürk'ün üstlendiği Çeşme Belediye Bandosu Alaçatı Ot Festivali'nde büyük ilgi gördü.

"Çeşmeli genç müzisyenlerimizden oluşturduk"

Müzik adına, sanat adına yapılan çalışmalardan ve Çeşme Belediye Bandosunun kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Oran, "Çeşmemiz'de sanatı ve sanatçımızı destekliyor, bu alanda sürekli yeni projeler geliştirip tek tek hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Çeşme Belediye Bandomuzu Çeşmeli genç müzisyenlerimizden oluşturduk. Müzik birleştirici, bütünleştirici bir sanat dalı ve her duyumuza hitap ediyor; o sebeple müzikle ilgili her projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çeşme halkı pandemi döneminde pek çok sanat etkinliğinden uzak kaldı. Bizler sanatsever halkımızı sanatla buluşturabilmek için alternatif etkinlikler sunabilmeyi arzu ediyoruz. Önemli günlerde, milli bayramlarda konser verecek bandomuzun olması çok önemliydi. Bunu hayata geçiriyor olmaktan hemşehrilerimiz adına büyük mutluluk duyuyorum. Çeşmemiz'e hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Etiketler; #çeşme #Çeşme Belediyesi #çeşme bandosu
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