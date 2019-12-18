Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz olarak başlatılan Ege Yöresi Zeybek kursuna Çeşmeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Zeybek bizim Ata dansımız. Atamız'ın en sevdiği dansı yaşatmak bizim görevimiz" dedi.

Çeşme Belediyesi kültür, sanat ve spor alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Pilates kursundan sonra şimdi de halk dansları kursları açıldı. Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği 2. kademe halk oyunları antrenörü Onur Tabak eşliğinde Çeşme'nin kadın efeleri sahneye çıktı. Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Zeybek kursuna Çeşmeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Çeşme Amfi Tiyatro altında Salı ve Perşembe günleri saat 10.30'da gerçekleştirilen kurslarda kadınlara Ege Yöresine ait Zeybek öğretiliyor.

Atamızın en sevdiği dans

Çeşme'de kültür, sanat ve spor ile kışın da hayatın devam ettiğini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran "Zeybek bizim Ata dansımız. Atamız'ın en sevdiği dansı yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak için belediye bünyemizde kadınlarımıza özel halk dansları altında Zeybek kursu açtık. Çeşmeli kadınlarımızın ilk dersten itibaren Zeybeğe gösterdikleri yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu konudaki çalışmalarımız ilerleyen günlerde de artarak devam edecek" diye konuştu.