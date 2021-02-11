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Çeşme'nin nüfusu arttı

Kısa bir süre önce “İkametini Al, Çeşme’ye gel” kampanyası başlatan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme’nin nüfusu 2021 yılı başında 46.093 rakamına ulaştı. Çeşme Ailem giderek büyüyor” dedi

Çeşme'nin nüfusu arttı
11 Şubat 2021 Perşembe 14:16

“Adresim Çeşme” kampanyası başlamadan önce 44.400 olan Çeşme’nin nüfusu; 2021 yılı başında 46.093 rakamına ulaştı. Kısa bir süre önce nüfus artışı için kampanya başlatan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Nüfusumuz giderek artıyor. Çok kısa süre önce başlamamıza rağmen kampanyamız büyük bir ilgi gördü. Çeşme Ailem 46.093 oldu. Hedefimiz olan 50 bin rakamını yakalayana kadar kampanyamız devam edecek” dedi.

Pandemi sürecinde yazlığı olan vatandaşların memleketlerine dönmediklerini bu nedenle şu anki nüfus oranının yaklaşık 200 bin olduğunu belirten Oran, “Çeşme’de yazlığı olan ve yılın bir çok zamanı burada yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızı ikametlerini Çeşme’ye alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

“Sevgi emek ister, haydi göreve!”

Nüfusun 50 binin üzerine çıkmasıyla daha kaliteli hizmet verilebileceğini dile getiren Başkan Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nüfusumuz arttığında personel kadromuzda daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Ayrıca genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz. Sevgi emek ister, haydi göreve!”

Etiketler; #çeşme #çeşme nüfusu
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