Çeşme'nin yeni meydanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

Çeşme Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nın Açılış Töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu, "Çeşme'de cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz ama unutmayın; bu kardeşiniz sizin için 24 saat çalışıyor" dedi

Çeşme Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Meydanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Açıkel, Ali Öztunç, Ahmet Akın, CHP İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaşın katılımıyla, görkemli bir törenle açıldı.

Coşkulu kalabalığın alkışları arasında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Çeşme'de cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz ama unutmayın; bu kardeşiniz sizin için 24 saat çalışıyor. Ülkemi seviyorum. Hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun bu ülkenin insanlarına hizmet etmek benim görevimdir" diye konuştu.

"Meydanın adı Cumhuriyet"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün hedefim Türkiye'ye huzuru getirmek. Öyle bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz. Eleştiriyi özgürce yapacaksınız, biz de bu eleştirileri dikkate alacağız. Oy vereceksiniz ki özgürce eleştirebileceksiniz, rahatlıkla gezebileceksiniz. Meydanın adı Cumhuriyet. Adı çok güzel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. O nedenle Cumhuriyet'in olduğu ülkede kimse kendini yalnız ve kimsesiz hissetmesin" dedi.

"Canla başla çalışacağız"

Törende, konuşmasına başlamadan önce, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile el ele vatandaşları selamlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Siyaset yapmamızın çok temel bir sebebi var; bu cennet vatanda bu kadim kültürün insanları olarak çok daha iyi bir yaşam seviyesini hak ettiğimizi biliyoruz. Değerli Genel Başkanım, sizden ilham alıyoruz. Sizin yüzünüzü yere eğdirmeyeceğiz. Canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Çeşme için yorulmadan çalışıyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yaptığı konuşmada, "Bizler Çeşme'de; Binlerce yıllık tarihi birikimi, bozulmamış doğası, eşsiz plajları ve bu topraklara değer katmış onlarca medeniyetten süzülen kültürel zenginliğimizle, hoşgörü içinde yaşayan, güler yüzlü, üretken, cumhuriyet sevdalısı, büyük bir aileyiz. Ben ve belediyemizin tüm birimleri 'sen, ben yok biz varız' diyerek bu büyük aileye hizmet etmek, herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratmak için ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk devrimleri ışığında yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

Oran, "50 bin kişilik bütçe ve imkanlarla milyonlarca misafirimize hizmet etmek için insan üstü bir gayretle çalışan tüm Çeşme Belediyesi personelime, aldığımız her kararda arkamızda duran Belediye Meclis üyelerimize, CHP ilçe yönetimimize ve ittifak ortağımız İyi parti yönetimine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek konuşan Oran,

"Bugün de Büyük Çeşme Aileme verdiğimiz sözlerden birini daha gerçekleştiriyor, Çeşme Cumhuriyet Meydanımızı yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 5.500 metrekare alanda, asırlık zeytin ağaçları, yeşil alanları, yürüyüş yolları, araç geçişi, peyzaj düzenlemeleri ve Kent Belleği Müzesini içeren düzenlemesi ile yaklaşık bir milyon altı yüz bin liraya mal olan meydanımız Çeşmemize çok yakıştı. Bu süreçte bize her anlamda katkı sunan Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer ve ekibine, Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanımız Deniz Yücel'e, ortak akıl ve dayanışma ile desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ilçe başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"Seçimlerde Cumhuriyetimizi yeniden demokrasi ile taçlandıracağız"

Oran, sözlerini şöyle tamamladı; "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ayrım yapmadan toplumun her kesimine dokunan hizmetlerimiz, sahip olduğumuz değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı yarınlar bırakacak projelerimizle, ülkemizi çağdaş medeniyetlerin ötesine taşıma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanım, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, üreten, çağdaş, aydınlık Türkiye'yi yaratma mücadelenizin bir neferi olmaktan şeref duyuyorum. Sizin önderliğinizde Cumhuriyet meşalesini onurla taşıyacak, atacağımız adımlarla, başarılarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki ilk seçimde cumhuriyetimizi yeniden demokrasi ile taçlandırma hedefini hep birlikte gerçekleştireceğiz.

50 bin kişilik bütçe ve imkanlarla milyonlarca misafirimize hizmet etmek için insan üstü bir gayretle çalışan tüm Çeşme Belediyesi personelime teşekkür ediyorum. Ayrıca, kol kola omuz omuz çalıştığımız, demokrasimizin temeli muhtarlarımıza, aldığımız her kararda arkamızda duran Belediye Meclis üyelerimize, CHP ilçe yönetimimize ve ittifak ortağımız İyi parti yönetimine de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."

Açılış töreninin ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ı makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanan Tarım Masası ile Çeşme'nin zenginleri sunuldu.