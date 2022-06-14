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Çeşme Otoyolu'nda yol kapatan kaza!

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir kamyon devrildi. Tuğla yüklü kamyonun devrilmesi ile yola tuğlalar saçıldı. Tuğlalar nedeni ile yol kapandı

14 Haziran 2022 Salı 11:12

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.

Yaralanan Y.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çeşme #tuğla #tır #kaza
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