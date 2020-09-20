Çeşme Projesi'nde sona gelindi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nin plan aşamasına geldiğini söyleyerek, 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını ifade etti.

Ersoy, "Bu süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Ben de düzenli olarak İzmir'e gelmeye devam edeceğim" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi’ ile ilgili basın toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen toplantıya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de toplantıda yer aldı.

Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nde birçok aşamanın tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını dile getirdi. Ege Turizm Merkezi- Çeşme etabının yaklaşık 9 aydır gündemde olduğunu söyleyerek başlangıçta bilgi kirliliği ve yanlış algıların oluştuğuna dikkati çeken Ersoy, "Ben projenin şeffaf yürütüleceği konusunda söz vermiştim. Önemli etapları tamamladık. Plan aşamasına geldik. Bu projenin tanıtımı için ekip oluşturduk. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte, geleceğin 50 yılı için hangi konseptlerin proje içinde yer alması gerektiği konusunda tartıştık ve mutabakatlar sağladık. Bundan sonra proje çalışma grubu belirlenen konseptlerin, doğaya ve çevreye saygılı biçimde araziye yerleştirilmesini paylaşımcı biçimde yapacak. Şeffaflık politikamız gereği düzenli olarak dışardan ziyaret eden herkese bilgilendirmeler yapılacak. 10 aylık süreçte proje hazırlanıp, sonuçlanacak" dedi.

3 boyutlu görseller

Proje grubunu Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve İZTO'nun önerisi ve mutabakatı ile oluşturduklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti: Çalışma grubu 100 bin ölçekli çevre düzenleme planı hazırlayacak. 25 bin ölçekli nazım imar planı hazırlayacaklar. 1/5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayacaklar. Ekolojik yaşam planı ve konsept planı hazırlayacaklar. Genel tasarım yaklaşım raporu, kavramsal şemalar, genel kullanım alanları kurgusu, yerleşme yoğunluğu etüdü, 3 boyutlu görseller ve detaylar hazırlanacak. Çevre raporu ve ekolojik araştırma ile değerlendirme raporu oluşturulacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan 3 adet ulaşım etüt raporu hazırlanacak. Deniz suyundan içme kullanım suyu temini fizibilite raporu da oluşturulacak. Proje çalışma grubunda ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir'den ödüllü mimarlar, akademisyenlerin bulunduğunu dile getiren Bakan Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve odalardan danışmanların yer aldığını açıkladı. Yaklaşık 10 aylık bir çalışma yürütüleceğini belirten Ersoy, "Bu süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Bende düzenli olarak gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Türkiye'ye örnek

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, gelinen noktanın Türkiye'ye örnek olacağını dile getirerek projenin tüm Çeşme ve bölgeyle birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Oran, “Ortak akıl ile Çeşme'de doğayı koruyarak 60 ile 90 gün arasına sıkışmış bir turizm sezonunu bütün bir yıla yayılmasıyla ilgili projede mutabık kaldık. Bugüne kadar gelinen noktada hem biz hem de büyükşehir belediyesi olarak her aşamaya imzamızı atarız. Bundan sonra ortak akılla bu proje grubu İzmir, Ege için Türkiye için çok güzel şeyler yapacak" diye konuştu.

Hedef payı yükseltmek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyle ilgili olarak bugüne kadar şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini ileterek, "Doğaya saygılı, doğayla uyumu öne çıkartan gelişim ve büyüme hedefimiz var. Ege'nin Türkiye'deki turizm payını yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıkartmayı hedefleyen bir yaklaşım var. İlkeleri, içeriği konusunda mutabakat çerçevesinde üzerimize düşen neyse hassasiyetleri gözeterek yarımadanın doğal zenginliklerini koruyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Soyer projeyle ilgili daha önce 'Kafama takılan noktalar var' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu ölçekteki projelerde sorular bitmez. Ortada bitmiş bir proje yok. Biz bazı konularda mutabıkız. Ama içinin nasıl doldurulacağı konusunda tartışılacak. Bakanımız yolunu açıyor. Biz İzmir olarak devam edeceğiz" dedi.